شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إبراهيم يسرى: فخور إنى وقفت قدام يحيى الفخرانى وهو رجل عظيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان محمد إبراهيم يسرى عن كواليس شخصية سليم النجار التى قدمها فى مسلسل "ضل راجل" مع ياسر جلال، و"مؤنس" فى نجيب زاهى زركش مع يحيى الفخرانى، وذلك فى حواره مع الزميل الكاتب الصحفى والمذيع على الكشوطى، على تليفزيون الخليج 365.

وقال محمد إبراهيم يسرى: "إن دور مؤنس فى مسلسل نجيب زاهى زركش عكس شخصية سليم فى ضل راجل مؤنس غلبان وكوميدى عنده مشكلة دائما مع والدته وتصوير المسلسل كان حلو أوى كنت دائما أروح التصوير وأنا سعيد وفرحان".

وتابع: "شخصية مؤنس أصعب من شخصية سليم فى التحضير لأن فى خط رفيع بين أنه حقيقى ومصطنع شخصية سليم ملامح واضحة لكن لايت والكوميدى ممكن تطلع على التليفزيون يقول إيه السخافة دى وقبلت شخصية مؤنس كتير في حياتى".

وأضاف محمد إبراهيم يسرى في حديثه:" دكتور يحيى الفخرانى رجل عظيم و فخر لأى ممثل أنه يقف قدام يحيى الفخرانى وكمان هو إنسان جميل جدا وفخور انى اشتغلت معاه ووقفت قدامه".

وفي سياق متصل، تبدأ قناة الحياة فى إعادة عرض مسلسل "ضل راجل" من بطولة النجم ياسر جلال، ابتداء من يوم السبت المقبل حتى الأربعاء من كل أسبوع، فى تمام الساعة التاسعة مساء، والإعادة فى تمام الساعة 1:00 صباحا، والساعة 11:00 صباحاً، وذلك بعد انتهاء عرضه الأول فى شهر رمضان الماضى.

مسلسل "ضل راجل" تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، ويشارك فى بطولته إلى جانب ياسر جلال، نور، ومحمود عبد المغنى، ونرمين الفقى، ورنا رئيس، محمد على رزق، وأميرة العايدى، وأحمد حلاوة، محمد عادل، محمد يسرى، إيهاب فهمى، وإنعام سالوسة، هدى الاتربى، وعصام السقا، ومجدى فكرى، ورباب ممتاز، وياسمين جمال، وأحمد منير، وهشام الشاذلى، وجمال يوسف وعدد آخر من الفنانين.

تدور أحداث المسلسل حول جلال الذى يجسد دور مدرس ألعاب من منطقة شعبية، ولكنه يلجأ للعمل كسائق تاكسي بعد الظهر نظرا لظروف المعيشة الصعبة التي يواجهها، وتتعرض ابنته لحادث اعتداء ومحاولة إجهاض وتدخل المستشفى ويحاول البحث عن الجاني خاصة بعدما علم بأن ابنته حامل وأن والد الجنين هو الذى حاول إجهاضها، ويحاول طوال الحلقات الوصول إلى حق ابنته فى مواجهة أصحاب النفوذ.