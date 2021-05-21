شكرا لقرائتكم خبر عن "القومى للمسرح" ينعى الفنان سمير غانم ويصفه بأيقونة المسرح الكوميدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت إدارة المهرجان القومى للمسرح المصرى ولجنته العليا برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل رئيس المهرجان النجم الراحل سمير غانم، وقال يوسف لليوم السابع : النجم الكبير سمير غانم هو أيقونة فى المسرح الكوميدى الخاص، وأعماله المسرحية فى ذاكرة الشعوب العربية جميعا فهو نجم تخطى الحدود المصرية وأصبح علامة من علامات الكوميديا فى مصر.

وأضاف: الفنان الكبير سمير غانم من أيقونات الكوميديا في الوطن العربي ومسيرته حافلة بالكثير من الأعمال وحياته الفنية ثرية جدا وفى المسرح بالأخص رسم فيها البهجة والبسمة على وجوه محبيه فى مصر والعالم العربى بأعماله المسرحية المتنوعة، وأيضا فى السينما وفى التليفزيون له الكثير من الأعمال، والتى تعتبر علامات في تاريخ الفن، فأسكنه الله فسيح جناته، وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

ولد الراحل سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.