شكرا لقرائتكم خبر عن سليم سحاب ينعى سمير غانم:" وداعا أسطورة الكوميديا العربية" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عبر المايسترو سليم سحاب قائد الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن حزنه العميق لوفاة صديقه الفنان سمير غانم.
وحاول سحاب المشاركة في جنازة الفنان الراحل بمسجد المشير طنطاوى ظهر اليوم إلا أن الأطباء منعوه بسبب استمراره في العلاج من فيروس كورونا الذى أصابه في 10 أبريل الماضى ومازال في مرحلة التعافى منه.
ونشر المايسترو سليم سحاب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي مودعا الفنان سمير غانم قائلا:” وداعا أسطورة الكوميديا العربية.. كنت أتمنى إني اقدر أودعك لكن ظروفي المرضية منعتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون."