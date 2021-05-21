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سليم سحاب ينعى سمير غانم:" وداعا أسطورة الكوميديا العربية"

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القاهرة - سامية سيد - عبر المايسترو سليم سحاب قائد الفرقة القومية للموسيقي العربية بدار الأوبرا المصرية عن حزنه العميق لوفاة صديقه الفنان سمير غانم.

 

وحاول سحاب المشاركة في جنازة الفنان الراحل بمسجد المشير طنطاوى ظهر اليوم إلا أن الأطباء منعوه بسبب استمراره في العلاج من فيروس الذى أصابه في 10 أبريل الماضى ومازال في مرحلة التعافى منه.

 

ونشر المايسترو سليم سحاب على صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي مودعا الفنان سمير غانم قائلا:” وداعا أسطورة الكوميديا العربية.. كنت أتمنى إني اقدر أودعك لكن ظروفي المرضية منعتني.. إنا لله وإنا إليه راجعون."

 

 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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