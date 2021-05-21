سليم سحاب ينعى سمير غانم:" وداعا أسطورة الكوميديا العربية"

وحاول سحاب المشاركة في جنازة الفنان الراحل بمسجد المشير طنطاوى ظهر اليوم إلا أن الأطباء منعوه بسبب استمراره في العلاج من فيروس كورونا الذى أصابه في 10 أبريل الماضى ومازال في مرحلة التعافى منه.

محمد يوسف

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