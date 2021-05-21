شكرا لقرائتكم خبر عن حسن يوسف وسمير غانم .. تعرف على أبرز أفلام النجمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسن يوسف أبرز أصدقاء الفنان الراحل سمير غانم حيث ظهر معه فى أكثر من فيلم على شاشة السينما، وقد شهد كل الأوساط حالة من الحزن على رحيل الفنان سمير غانم ممن تعلقوا بفنه وأدواره التى طالما برع في تجسيدها خلال رحلة حافلة بالإنجازات، كما سطر فيها نجوميته وكان بمثابة أهم ركائز الأعمال الفنية الذى يشارك فيها وإن لم يكن بطلها، حيث كون صداقات عديدة فى الوسط الفنى انعكست على الشاشة في أعمال برزت فيها الكيميا بينه وبين نجوم كثر.

وفى التقرير التالى نسلط الضوء على هذه الصداقات فى الوسط الفنى.



حسن يوسف

حسن يوسف جاءت تلك الأفلام التى جمعته مع سمير غانم فى فترة الستينيات حتى السبعينيات، حيث بزغ وقتها نجومية ثلاثى أضواء المسرح، وكان حسن يوسف الفتى الشقى الذى يقوم بالعديد من البطولات السينمائية، ليشكلوا جميعاً خفة دم مميزة سطروها بكافة الأفلام الذى ظهرا فيها، والتي جاءت كالتالي:



سمير غانم

حسن يوسف وسمير غانم .. أهم أفلام الصديقين

البداية من فيلم آخر شقاوة أول الأفلام الذى ظهر فيها الثنائى سمير غانم وحسن يوسف، والذى عرض عام 1964، حيث حقق العمل نجاحاً كبيراً وقتها، بوجود الفنان احمد رمزي ومحمد عوض أيضاً فيه مما أعطاه ثقلاً كبيراً لفنانين كلهم يمتازوا بالشقاوة وخفة الدم.

حسن يوسف وسمير غانم فى فيلم شاطئ المرح

حسن يوسف وسمير غانم ظهرا من جديد فى فيلم شاطئ المرح، الذى حقق نجاحاً كبيراً خلال فترة عرضه عام 1967، وشاركهم البطولة نجاة وعبد المنعم مدبولي، حيث حقق الفيلم حالة كبيرة من النجاح والتفاعل مع الجمهور سواء على في السينمات أو حينما عرض على شاشة التليفزيون.





حسن يوسف وسمير غانم فى آخر فيلم مشترك بينهما

بعد ذلك يأتى فيلم آخر جمع ما بين حسن يوسف وسمير غانم وهو الزواج على الطريقة الحديثة الذى عرض عام 1968، حيث نجح الفيلم في تحقيق نجاح كبير.