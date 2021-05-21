فن ومشاهير

انهيار دنيا وإيمى سمير غانم أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما.. صور وفيديو

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القاهرة - سامية سيد - انهارت كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

 

 

 

جنازة سمير غانم (1)

 

 

جنازة سمير غانم (2)

 

 

جنازة سمير غانم (3)

 

 

جنازة سمير غانم (4)

 

 

جنازة سمير غانم (5)

 

 

جنازة سمير غانم (6)

 

 

جنازة سمير غانم (7)

 

 

جنازة سمير غانم (8)

 

 

جنازة سمير غانم (9)

 

 

جنازة سمير غانم (10)

 

 

جنازة سمير غانم (11)

 

 

جنازة سمير غانم (12)

 

 

جنازة سمير غانم (13)

 

 

جنازة سمير غانم (14)

 

 

جنازة سمير غانم (15)

 

 

جنازة سمير غانم (16)

 

 

جنازة سمير غانم (17)

 

 

جنازة سمير غانم (18)

 

 

جنازة سمير غانم (19)

 

 

جنازة سمير غانم (20)

 

 

جنازة سمير غانم (21)

 

 

جنازة سمير غانم (22)

 

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(1)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(2)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(3)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(4)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(5)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(6)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(7)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(8)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(9)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(10)

 

 

إيمى-ودنيا-سمير-غانم-(11)

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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