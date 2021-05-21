شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار دنيا وإيمى سمير غانم أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انهارت كل من النجمة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمى أثناء أداء صلاة الجنازة على والدهما الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.