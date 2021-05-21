صور.. أسرة سمير غانم تتلقى العزاء في المقابر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصوير- محمود عبدالناصر

انتهت منذ قليل مراسم دفن الفنان الكبير سمير غانم مقابر "الوفاء والأمل" إلى مثواه الأخير، على أن تتلقى أسرته العزاء في المقابر.

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان الراحل إلى مثواه الأخير، ومن أبرز الحضور رامي إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، أشرف زكي، محمد حماقي، بيومي فؤاد، هاني رمزي، نهال عنبر، وغيرهم.

سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".