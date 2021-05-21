إغلاق مقبرة الفنان سمير غانم بسبب الزحام الشديد - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة

تصوير- محمود عبد الناصر:

توافد عدد كبير من النجوم وصناع الفن على مقابر الوفاء والأمل للمشاركة في دفن النجم القدير سمير غانم

ووزعت أسرة الراحل عدد كبير من المصاحف على الحضور.

وبسبب الزحام الشديد والعدد الكبير لحضور مراسم دفن غانم في مقبرة الأسرة بالوفاء والأمل، تم إغلاق المقبرة .

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم بعد صراع مع المرض أمس الخميس

وقدم غانم أعمالا فنية لن ينساها التاريخ وبرع في الكوميديا وشارك فرقة الثلاثي، وقدم عشرات الأفلام، من بينها الرجل الذي عطس، وتجبها كده تجبها كده هي كده، ويارب ولد وغيرها من روائع السينما والمسرح.