لبلبة وإلهام شاهين تشاركان في وداع سمير غانم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

حرصت الفنانة لبلبة على المشاركة في وداع صديقها الفنان سمير غانم، وتواجدت بصحبة الفنانة إلهام شاهين في جنازته، والتي أقيمت في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مدافن الوفاء والأمل، بمدينة نصر، حيث مقابر أسرته.

شهدت الجنازة حضور كبير لنجوم الفن، بينهم: أحمد الفيشاوي، محمود حميدة، يسرا، سمير صبري، أشرف زكي، شيماء سيف، محمد كارتر، علي ربيع، أوس أوس، إيناس الدغيدي، هشام جمال، عمرو الليثي، إيمان السيد، عمرو محمود ياسين، صابرين، هالة صدقي، حماقي، حمادة هلال، بيومي فؤاد.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".