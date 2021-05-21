"تحقق".. عشرات الحسابات الوهمية لفنانين مصريين تغزو "تويتر"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شبكة من الحسابات المزيفة تنتشر على موقع التواصل "تويتر" مدعية أنها تخص فنانين مصريين، على غير الحقيقة.

وانتشرت مؤخرا، عدة حسابات وهمية بأسماء فنانين مصريين، مدعيه أنها حسابات رسمية، على الرغم من وجود حسابات موثقة بالفعل لعدد من الفنانين ممن تم انتحال شخصياتهم.

شبكة متصلة من الحسابات الوهمية

الحسابات الوهمية الجديدة متصلة فيما بينها مكونة شبكة كبيرة، تقوم بالترويج لأعضائها، عن طريق إعادة التغريد والنشر، ومتابعة بعضها البعض، مع متابعة عدد من الحسابات الرسمية الموثقة لفنانين حقيقيين من أجل إضفاء صورة خادعة على مستخدمي "تويتر".

وتقوم شبكة الحسابات بالترويج لعدد من أكواد الخصومات الخاصة بمواقع الشراء من على الإنترنت، وعدد من الحسابات الخاصة بالفنانين تم تحويلها بالفعل، بعد جمعها عدد كبير من المتابعين، إلى حسابات خاصة فقط بنشر أكواد الخصم، وحسابات أخرى تحولت إلى صفحات إعلان لمنتجات وخدمات خاصة.

وشرعت الحسابات المزيفة في نشر عدد من الصور الشخصية للفنانين، مع أبنائهم أو توجيه رسائل خاصة لهم عبر تويتر، ضمن مخططهم لإيهام المتابعين على تويتر.

أشهر الضحايا

ومن بين الفنانين الذين تم انتحال شخصياتهم على "تويتر"، الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز، ومواطنيها، يحيي الفخراني، وماجدة زكي، وحسن الرداد، ومحمد سعد، وهبة مجدي، وجميلة عوض، ومايان السيد، ونور يحيي الفخراني، وحورية فرغلي، ومنة عرفة، وهايدي سرور زوجة كريم عبد العزيز، وعبلة كامل، ودنيا سمير غانم، وشقيقتها إيمي سمير غانم، ونجلاء فتحي، والفنان القدير عادل إمام.

دلال عبدالعزيز لم تنج من الشبكة الوهمية

الفنانة المصرية دلال عبدالعزيز، وعلى الرغم من وجودها بالمستشفى، لتلقي العلاج من فيروس كورونا، تم إنشاء حساب وهمي باسمها على "تويتر"، وهو الذي قام بنشر تغريدات تعزية في وفاة زوجها الفنان الراحل سمير غانم، الذي توفي، الخميس، عن عمر ناهز 84 عامًا.

حساب موثق يدعي أنه أميرة سعودية





وإلى جانب الحسابات الوهمية للفنانين المصريين على تويتر، ظهر حساب "موثق"، يدعي أنه حساب الأميرة علياء بنت عبد الله بن عبدالعزيز آل سعود، ويقوم بادعاء تقديم مساعدات مالية إلى المحتاجين، في محاولة منه لجمع عدد أكبر من المتابعين على المنصة.

وبالتدقيق وراء الحساب تبين أنه يعود إلى اللاعب الأمريكي حارس مرمى فريق كوزموس السابق، سانتياغو كاستانو، والذي تم إنهاء تعاقده منتصف العام الماضي، ولم ينضم إلى فريق جديد من بعدها.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها، سرقة أو اختراق أو بيع حسابات موثقة على "تويتر"، وظهورها بأسماء شخصيات جديدة على غير حقيقتها، إلا أنها لا تستطيع تغيير اسم المستخدم وإلا ستفقد علامة توثيق الحساب.



تويتر يطلق سياسة توثيق الحسابات من جديد

وأعلنت شركة "تويتر"، الخميس، عن إطلاق نظام جديد لتوثيق الحسابات على موقعها للتواصل الاجتماعي الذي يستخدمه 186 مليون مستخدم نشط يوميا.

وتضفي العلامة الزرقاء التي تمنحها شركة "تويتر"، للحسابات نوعا من المصداقية على صاحب الحساب وتسهل على المستخدمين معرفة ما إن كان المغرد هو فعلا ذلك الشخص الذي يقول إنه هو أم أنه مجرد منتحل للصفة أو للاسم.