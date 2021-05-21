بالصور.. سمير غانم إلى مثواه الأخير: حزن ودموع وانهيار

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وسط حالة من الحزن الشديد، حرص عدد كبير من نجوم الفن على المشاركة في تشييع جثمان الفنان المصري سمير غانم، عقب أداء صلاة الجمعة.

وأدى المشاركون صلاة الجنازة على الفنان الراحل بمسجد المشير بمنطقة التجمع الخامس، بعد ذلك انتقل الجثمان لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

وشهدت جنازة الفنان الراحل انهيار شقيق الفنان لحظة وصول جثمان الفقيد إلى مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس، كما تقدم الجنازة ابنتا سمير غانم "دنيا وإيمي".









ومن أبرز الفنانين الذين شاركوا في الجنازة: يسرا، وميرفت أمين، وسماح أنور، المخرجة إيناس الدغيدي، وحمدي الميرغني، ومحمد عزوز، ومحمود شميس، والأب بطرس رئيس المركز الكاثوليكي للسينما، وعمرو الليثي، ووفاء عامر، والمخرج معتز التوني، وأشرف زكي، وروجينا، وعمرو محمود ياسين، وسمير صبري، وبوسي شلبي، ومحمود حميدة.





ولد سمير غانم في 15 نوفمبر/تشرين الثاني 1937 بمحافظة أسيوط، بصعيد مصر، وعقب إتمامه دراسته الثانوية التحق بكلية الشرطة متأثرا بوالده ضابط الشرطة، إلا أنه بسبب رسوبه لمدة عامين متتاليين تم فصله من الكلية، ليعاني من فترة صعبة، قبل أن يلتحق بكلية الزراعة جامعة الإسكندرية، التي كانت المهد الذي احتضن بداياته الفنية من خلال نشاط التمثيل بالجامعة.









وعقب تخرجه في الستينيات من القرن العشرين، أسس سمير غانم فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في الإسكندرية، مع الفنان وحيد سيف وممثل آخر يدعى عادل نصيف، ومع الوقت انسحب من الفرقة وحيد سيف وعادل نصيف لينضم لها الثنائي جورج سيدهم والضيف أحمد ليصنعا مع سمير غانم المجد الذهبي للفرقة. وقدمت الفرقة عدة أفلام واسكتشات كوميدية ناجحة أشهرها "كوتوموتو"، و"شفت الحليوة".









كما قدمت الفرقة عدداً من المسرحيات منها "حدث في عزبة الورد"، و"الراجل اللي أتجوز مراته"، و"حواديت"، والأفلام مثل "المجانين الثلاثة"، و"30 يوم في السجن".

وظلت فرقة "ثلاثي أضواء المسرح" في أوج مجدها حتى توفي الضيف أحمد بشكل مفاجئ عام 1970.

وبعد وفاة الضيف أحمد قرر غانم وسيدهم عدم الاستعانة بأي فنان آخر مكانه وقدما معاً عدة أعمال مسرحية أشهرها "المتزوجون" و"أهلا يا دكتور".

وفي الثمانينيات تعرف سمير غانم على الفنانة دلال عبدالعزيز خلال تقديمهما مسرحية "أهلا يا دكتور" ليقع في حبها ويتزوجها وينجب منها ابنتيه اللتين ورثتا منه خفة الظل وموهبة التمثيل، دنيا وإيمي.



