تدهور حالة دلال عبدالعزيز بعد علمها بوفاة سمير غانم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حاولت كل من إيمي ودنيا سمير غانم، إخفاء خبر وفاة والدهما عن دلال عبدالعزيز، خوفا من تأثر حالتها الصحية.

وتعاني دلال عبدالعزيز من الإصابة بفيروس كورونا وتتلقى العلاج حاليا بالمستشفى، وباءت المحاولات بالفشل، وعلمت بخبر وفاة زوجها، وعلى إثر ذلك تدهورت حالتها الصحية.

وقالت وسائل إعلام مصرية، نقلاً عن الأطباء المتابعين لحالة دلال عبدالعزيز، إن معدل الأكسجين في دم الفنانة المصرية انخفض بنسبة 20%، مؤكداً أنها طلبت حضور جنازة سمير غانم رغم مرضها، ولم يتحدد حتى الآن بشكل نهائي موقفها رغم إلحاحها الشديد على التواجد في جنازة زوجها.





وكانت وسائل الإعلام المصرية نقلت عن مصدر طبي قوله إن "الفنانة دلال عبدالعزيز تعاني من فشل رئوي، وتوضع على جهاز تنفس صناعي".

يذكر أن سمير غانم رحل عن الحياة عصر الخميس،عن عمر يناهز الـ84 عاما.