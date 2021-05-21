بالصور.. لحظة نقل جثمان سمير غانم من المستشفى

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - خرج جثمان الفنان سمير غانم من مستشفى الصفا بمنطقة المهندسين في محافظة الجيزة، إلى مسجد المشير لأداء صلاة الجنازة عليه عقب صلاة الجمعة.

وتوافد عدد كبير من الفنانين إلى المستشفى، على رأسهم الفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، وأشرف زكي، نقيب الممثلين في مصر، والفنان محمد ثروت، ويسرا وميرفت أمين وإيناس الدغيدي.





كما حضر الفنان محمود حميدة والإعلامي عمرو الليثي والمخرج معتز التوني، وحمدي الميرغني ومحمد عزوز ووفاء عامر، وروجينا، وعمرو محمود يس وسمير صبري وبوسي شلبي.





وغيب الموت الفنان المصري سمير غانم، الخميس، عن عمر يناهز 84 عاماً.



























