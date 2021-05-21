بالصور| وصول أحمد الفيشاوي لجنازة الفنان سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل منذ قليل الفنان أحمد الفيشاوي إلى مسجد المشير طنطاوي، في التجمع الخامس، للمشاركة في جنازة الفنان الكبير سمير غانم.

ومن المقرر أن يتم دفن الجثمان في مدافن الوفاء والأمل، بمدينة نصر، حيث مقابر أسرته.

وحرص على المشاركة في الجنازة عدد كبير من نجوم الفن، بينهم: يسرا، أشرف زكي، إيناس الدغيدي، محمود حميدة، سمير صبري.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".