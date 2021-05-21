بطرس دانيال لـ"الخليج 365": قابلت سمير غانم في أعياد ميلاد جورج سيدهم وسيظل في قلوبنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

حرص الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي، المشاركة في تشييع جثمان الفنان الكبير الراحل سمير غانم.

وتحدث دانيال مع "الخليج 365" عن الفنان الراحل قائلًا: "فقدنا علامة مميزة في السينما والمسرح والتليفزيون الفنان الراحل عن دنيانا والذي سيظل دائما في قلوبنا الفنان سمير غانم نطلب الرحمة من ربنا والعزاء لأسرته ومحبيه".

وقال "دانيال"، إن أول لقاء جمعه بغانم قبل 10 سنوات خلال تكريمه بمهرجان المركز الكاثوليكي عن الريادة السينمائية، مضيفًا: "وشرفنا أكتر من مرة بعدها واتقابلنا في أعياد ميلاد جورج سيدهم".

ووصل منذ قليل، جثمان الفنان سمير غانم، استعدادا، لأداء صلاة الجنازة عليه بمسجد المشير طنطاوي.

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

سمير غانم ولد عام 1937، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحقق نجاحا كبيرا، له رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.