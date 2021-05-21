بالصور| إيمي ودنيا سمير غانم تؤديان صلاة الجنازة على والدهما.. والحضور يدعون له

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عبدالفتاح العجمي:

تواجدت الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها إيمي، في جنازة والدهما الفنان الكبير سمير غانم، وحرص الحضور على مواساتهما، وتقديم واجب العزاء لهما.

وشاركتا في أداء صلاة الجنازة على والدهما في مسجد المشير، والتقطت عدسة "الخليج 365"، صورًا للحضور أثناء الدعاء بالرحمة والمغفرة للفنان سمير غانم، قبل أن يتحرك الجثمان إلى مقابر أسرته في الوفاء والأمل بمدينة نصر.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرة الفنان الراحل، والمشاركة في جنازته.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".