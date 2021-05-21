بالصور| بكاء إيمي سمير غانم أثناء الصلاة على جثمان والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- عبدالفتاح العجمي:

التقطت عدسة "الخليج 365"، صورًا للفنانة إيمي سمير غانم، أثناء تواجدها بين المصليات، لأداء صلاة الجنازة على والدها في مسجد المشير طنطاوي بالتجمع الخامس.

ولم تتمالك إيمي دموعها، وهي في لقائها الأخير بوالدها، أثناء الصلاة.

شهدت الجنازة حضور عدد كبير من نجوم الفن، ممن حرصوا على مواساة أسرة الفنان الراحل، والمشاركة في جنازته.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام 1937، في قرية "أبو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزه إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".