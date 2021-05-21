أحمد حلمي ناعيًا سمير غانم:"صحيح الموت علينا حق بس فراقك صدمته كبيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان أحمد حلمي، الفنان الراحل سمير غانم الذي توفي أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وكتب "حلمي"، عبر حسابه بموقع "إنستجرام": "اللي كان بيفرحنا في زعلنا مشي وسابنا لزعلنا عليه، صحيح الموت علينا حق، بس صدمة فراقك كبيرة أوي، حزن وزعل كبير مخلي الواحد مش قادر يصدق أنك مشيت".

وأضاف: "متغلاش على اللي خلقك، الله يرحمك ويحسن اليك، وفي الجنة ونعيمها يا رب، أدعو له بالرحمة والمغفرة، أمانة عليكوا تدعوله".

ووصل منذ قليل، الفنان حسن الرداد إلى مسجد المشير طنطاوي، بصحبة جثمان الفنان سمير غانم، استعدادا، لأداء صلاة الجنازة عليه.

وبدأ توافد نجوم ونجمات لحضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم، والمقرر إقامتها في مسجد المشير طنطاوي.

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

سمير غانم ولد عام 1937، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحقق نجاحا كبيرا، له رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.