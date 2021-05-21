حلا شيحة ناعية سمير غانم: "اللهم أره مقعده في الجنة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعت الفنانة حلا شيحة الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل أمس الخميس بعد صراع مع المرض.

وكتبت "حلا"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام": "الفن الجميل، أستاذ سمير غانم، البقاء لله اللهم صبر أهله وأحبابه وكما أدخل السرور على قلوبنا وأسعدنا وأره مقعده من الجنة وأغفر له وتقبله عندك يارب بقبولٍ حسن وأجعل مثواه الجنة".

وخرج منذ قليل، جثمان الفنان سمير غانم من المستشفى في منطقة المهندسين، استعدادا لتشييع جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة.

وشهد محيط المستشفى تواجد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، إلى جانب أسرته والفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والذي رافق الجثمان في السيارة التي تحركت منذ قليل إلى المسجد، كما تواجد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

سمير غانم ولد عام 1937، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحقق نجاحا كبيرا، له رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.