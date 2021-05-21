خالد النبوي ناعيًا سمير غانم: أنت جزء من كل يوم في عمرنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نعى الفنان خالد النبوي، الفنان الكبير سمير غانم الذي رحل عن عالمنا أمس الخميس بعد صراع المرض.

وكتب "النبوي"، عبر حسابه بموقع "تويتر": "لا إله إلا الله، أنت يا سموره جزء من كل يوم في عمرنا وضحكة من قلبنا، الله يرحمك برحمته الواسعة".

وخرج منذ قليل، جثمان الفنان سمير غانم من أحد المستشفيات الكبرى في منطقة المهندسين، استعدادا لتشييع جنازته والصلاة عليه في مسجد المشير بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة.

وشهد محيط المستشفى تواجد عدد كبير من محبي الفنان الراحل، إلى جانب أسرته والفنان حسن الرداد زوج ابنته إيمي، والذي رافق الجثمان في السيارة التي تحركت منذ قليل إلى المسجد، كما تواجد الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية.

وبدأ توافد نجوم ونجمات لحضور صلاة الجنازة على الفنان الراحل سمير غانم، والمقرر إقامتها في مسجد المشير طنطاوي.

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

سمير غانم ولد عام 1937، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحقق نجاحا كبيرا، له رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في المسرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.