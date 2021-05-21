وصول أسامة الأزهري وبطرس دانيال لجنازة سمير غانم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصوير- محمود عبدالناصر:

وصل الشيخ أسامة الأزهري إلى مسجد المشير طنطاوي، استعدادا لإقامة صلاة الجمعة، والصلاة على جثمان الفنان الراحل سمير غانم.

وكان الأب بطرس دانيال، قد وصل لحضور مراسم تشييع الفنان الراحل، كما حضر الإعلامي عمرو الليثي، الفنان عمرو محمود ياسين، الفنان أشرف زكي، المذيعة بوسي شلبي، الفنانة يسرا، المخرجة إيناس الدغيدي.

الفنان الكبير سمير غانم رحل عن عالمنا أمس الخميس عن عمر يناهز 84 عامًا، داخل أحد المستشفيات. سمير غانم الذي ولد عام ١٩٣٧، في قرية "ابو كساه" التابعة لمحافظة الفيوم، لأب كان لواء شرطة، تعود أصوله إلى قرية "عرب الأطاولة" في محافظة أسيوط.

وأصبح الفنان الراحل من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، بعد مشوار حافل بدأ عندما كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة".