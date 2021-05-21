أبطال مسلسل فريندز يعودون من جديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 21 مايو 2021 01:35 مساءً - شهدت استوديوهات "وارنر براذرز" لمّ شمل أسرة مسلسل الدراما الشهير Friends على الرغم من مرور ما يقارب الـ 17 عامًا على انتهاء الموسم الأخير من المسلسل منذ بثّ آخر حلقة في عام 2004.

فقد عاد أبطاله من جديد لتصوير المسلسل ليتصدر الخبر عناوين الصحف وأغلفة المجلات تزامنًا مع تصوير الحلقة الجديدة بنفس الأبطال التي سبق وأعلن عنها القائمون على المسلسل.

غلاف مجلة people- الصورة من موقع people



وبحسب موقع "People" كان مسلسل كوميديا الموقف أو السيت كوم Friends أحد أكثر الدراما التلفزيونية تقييمًا على الإطلاق. وقد استمر عرضه لمدة 10 مواسم. والآن، وللمرة الثانية فقط، اجتمع الممثلون الستة لمدة يومين لتصوير Friends: The Reunion والذي سيُعرض في 27 مايو.

واحتفالًا بهذه المناسبة التقط الأبطال صورة بنفس الطريقة التي اعتادوا التقاطها في السابق ليعلنوا عن عودتهم من جديد للاستحواذ على عناوين الصحف والمجلات.



أبطال المسلسل

مسلسل الدراما الشهير Friends- الصورة من موقع people



وقد اندهش الزملاء السابقون "جينيفر أنيستون" (راتشيل) ، "كورتني كوكس" (مونيكا) ، "ليزا كودرو" (فيبي) ، "مات ليبلانك" (جوي) ، "ماثيو بيري" (تشاندلر) و"ديفيد شويمر" (روس) - من إعادة إنشاء موقع مجموعات التصوير حيث تم إعادة إنشاء عالم المسلسل بدقة بعدما بات مهجورًا لمدة 17 عامًا.

أبطال مسلسل Friends- الصورة من حساب Friends Reunion على تويتر



من الأشياء التي أُعيد إنشاؤها: وسادة "جوي" و"تشاندلر"، وشقة "مونيكا" و"راشيل"، وحتى سنترال "بيرك"، حيث كانت الأريكة البرتقالية.

يقول "كورتني كوكس"، (56 عامًا)، لموقع "People": "لقد غمرتني 10 سنوات من الذكريات التي لا يمكن تعويضها."

يقول "ليبلانك" ،(53 عامًا): "إنه أمر مضحك، عندما نجتمع معًا، يبدو الأمر وكأنه لم يمر وقت طويل. نبدأ من حيث توقفنا."



حلقة لمّ الشمل

أبطال مسلسل Friends- الصورة من حساب Friends Reunion على تويتر



ويتشوق الجمهور لمعرفة مصير شخصيات المسلسل الكوميدي الاجتماعي الأشهر في تاريخ الدراما الأمريكية من خلال مشاهدتهم لحلقة تعيد لمّ شملهم وهي الحلقة التي طال انتظارها.



أبطال جدد في حلقة لمّ الشمل

أبطال مسلسل Friends- الصورة من حساب Friends Reunion على تويتر



كما يضم عرض لمّ الشمل أيضًا ضيوفًا مميزين مثل "ريس ويذرسبون" (التي لعبت دور أخت راشيل) ، الرائعة "ليدي غاغا"- التي أعلنت عبر صفحاتها الرسمية على مواقع للتواصل الاجتماعي ظهورها في حلقة لمّ الشمل- وكذلك "ديفيد بيكهام" و"جاستين بيبر".

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