هذا الإجراء الذي أخذته ديانا كرزون ضد أفيخاي أدرعي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 21 - مايو - 2021 12:44 مساءً

نشرت ديانا كرزون، عبر حسابها بـ”تويتر”، صورتين: الأولى توثق فيها قيام أدرعي بمتابعتها على موقع التواصل الاجتماعي، والثانية لقيامها بحظره عن حسابها.

وعلقت كرزون قائلة “ما بشرفني متابعتك لي .. عاشت فلسطين حرة عربية من البحر للنهر”.

ويأتي ذلك تأكيدا على الموقف الأردني الشعبي والرسمي الثابت تجاه القضية الفلسطينية، ووقوف المملكة الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة.

يشار إلى أن الأردنيين يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي من المملكة، وسحب السفير الأردني من تل أبيب، وفقا لوسائل إعلام محلية.

وصباح اليوم، الجمعة، بدأ وقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” في الساعة التي حددتها المبادرة المصرية.

وفي وقت سابق، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن تفاصيل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، كاشفة أنه تم برعاية مصرية.

من جانبه، أكد أبو عبيدة الناطق الرسمي باسم “كتائب القسام” الجناح العسكري لـ”حركة حماس”، أن الحركة استجابت لتدخل الوساطات العربية وعلقت ضربة صاروخية كبيرة كانت معدة لإسرائيل.