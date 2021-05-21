استطلاع جديد… الشباب البريطانيون لا يريدون الحكم الملكي

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 21 مايو 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أظهر استطلاع للرأي نشر اليوم الجمعة، أن الشبان في بريطانيا يعتقدون إنه لا يتعين الحفاظ على الملكية، ويريد المزيد منهم رئيسا منتخبا للبلاد.

يعود تاريخ الملكية البريطانية إلى وليام الفاتح الذي غزا إنجلترا العام 1066، على الرغم من أن عائلات مالكة حكمت خليط الممالك التي امتدت عبر ما أصبح يعرف باسم إنجلترا واسكتلندا وويلز لقرون قبل ذلك.

ووفقا لمسح أجرته مؤسسة يوجوف لاستطلاعات الرأي، يعتقد 41 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما أنه يجب أن يكون هناك الآن رئيس دولة منتخب مقابل 31 بالمئة يريدون ملكا أو ملكة.

وقبل عامين، كان 46 بالمئة يفضلون النظام الملكي مقابل 26 بالمئة يريدون استبداله.

كانت الأشهر القليلة الماضية صعبة على آل وندسور مع وفاة الأمير فيليب زوج الملكة إليزابيث (95 عاما) في أبريل نيسان، والأزمة التي أعقبت مقابلة أجرها حفيدها الأمير هاري وزوجته ميجان مع المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري في مارس آذار.

وفي حين أنه لا توجد إمكانية لإنهاء النظام الملكي، يساور القلق أفراد العائلة المالكة بشأن تراجع شعبيتهم بين الشباب. ووجد الاستطلاع الذي شمل 4870 بالغا أن 53 بالمئة ممن تتراوح أعمارهم بين 25 و49 عاما يؤيدون استمرار الملكية، بانخفاض خمس نقاط مئوية عن استطلاع مماثل في العام 2019، بينما ارتفع التأييد لوجود رئيس منتخب أربع نقاط.

وبين أولئك الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، أيد 81 بالمئة النظام الملكي، دون تغيير تقريبا عما كان عليه الأمر قبل عامين.