تامر حسني يساند الشعب الفلسطيني.. متطوعًا في الهلال الأحمر!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: عبّر النجم المصري تامر حسني مجددًا عن تضامنه مع فلسطين بوجه الجرائم الاسرائيلية التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني.

وشارك تامر حسني إلى جانب عدد من شباب الهلال الأحمر المتطوعين والمتبرعين في مصر بدعم الشعب الفلسطيني من خلال تأمين المساعدات للمصابين والجرحى.

ونشر تامر حسني عبر صفحته الرسمية بموقع “إنستغرام” صورًا ظهر فيها أثناء تواجده مع متطوعي الهلال الأحمر المصري وعلق عليها قائلًا: “كل الشرف ان اكون واحد من شباب مصر المتطوعين و المتبرعين و الداعمين للشعب الفلسطيني الباسل مع الهلال الأحمر المصري للمره الثانيه”.

وأضاف تامر: “من كل قلبي بشكر كل الشباب المصري العظيم اللي شوفته النهارده جاي يساعد بقلبه و روحه و مجهوده بكل طاقه وكل حب لأهالينا في فلسطين ، اللهم إحفظ فلسطين و شعب فلسطين”.