بلقيس تحتفل بعيد ميلاد ابنها تركي.. والصغير يخطف الأنظار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: احتفلت الفنانة بلقيس فتحي بعيد ميلاد ابنها “تركي”، الذي خطف أنظار الجمهور، بسبب وسامته وتشابه ملامحه مع والدته ووالده رجل الأعمال سلطان عبد اللطيف.

ونشرت بلقيس مقاطع من حفل عيد الميلاد، أظهرت زينة الزهور في حديقة منزلها، والحيوانات التي يعشقها طفلها، وقالب الكيك، الذي كُتب عليه اسم “تركي”.

وظهرت بلقيس في معظم المقاطع وهي ترقص على أنغام الموسيقى بشكلٍ طفولي، كما شاركت ابنها الغناء واللعب مع الحيوانات، وعلقت قائلةً: “أنا قررت اعمل عيد ميلاد تركي اليوم، رغم أنه مواليد ١٢مايو”. وأضافت: “لكن أهلي كانوا مسافرين فانتظرت رجوعهم، وقررت اسويه، والحفل فيه جميع الحيوانات؛ لأن ابني يعشقها كلياً”.

وكانت الفنانة بلقيس فتحي قد فاجأت الجمهور بطرح جديدها على الصعيد الفني، بالتعاون مع الفنان العراقي سيف نبيل، وذلك بعد فترة من التشويق بالفيديوهات القصيرة عبر خاصية “ستوري” عبر حسابها في “انستغرام”.

وتعاونت بلقيس مع سيف نبيل من خلال أغنية “ممكن” على طريقة “الديو الغنائي”، عبر فيديو كليب حقق نجاحاً كبيراً.

واستطاعت بلقيس أن تلفت الأنظار في الكليب بأناقتها وجمال صوتها عند تقديمها اللهجة العراقية، التي شاركها فيها سيف نبيل، والذي قام بتلحين الأغنية أيضاً، فيما جاءت كلماتها من جانب المؤلف سيف الفارس.