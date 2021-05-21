بعد ساعات من إعلان حملها.. أول صور للأميرة بياتريس تُظهر نتوء الحمل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: التقطت، اليوم، عدسات “الباباراتزي” صوراً للأميرة بياتريس، وزوجها إدواردو مابيلي موتسي، في غرب لندن، بعد ساعات من إعلان حملها بطفلها الأول.

وكشفت الصور نتوء حمل الأميرة البريطانية، التي أعلنت حملها بالتزامن مع الذكرى السنوية الثالثة لزواج دوقي ساسكس.

وأعلن قصر باكنغهام، صباح أمس، أن حفيدة الملكة البالغة من العمر 32 عاماً، والتي عقدت قرانها على المطور العقاري الإيطالي في 17 يوليو من العام الماضي، تتوقع قدوم مولودها الأول في خريف عام 2021.

وظهر الزوجان في حالة معنوية عالية أثناء خروجهما في نزهة غرب لندن، حيث اختارت بياتريس فستاناً فضفاضاً مزيناً بطبعة جلد الفهد لهذه المناسبة مع سترة باللون الأسود من العلامة التجارية “تويد” بسعر 329 جنيهاً إسترلينياً، وأكملت الإطلالة بحقيبة وحذاء عالٍ باللون الأسود.

وفي الصور، يمكن رؤية الأم المنتظرة، تعتمد تسريحة شعر فوضويّة عالية، وهي تتجاذب أطراف الحديث مع زوجها.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نقلاً عن مصادر من داخل القصر، فإن الملكة والعائلتين “مسرورون للغاية بنبأ حمل الأميرة بياتريس، ما سيجلب الكثير من الفرح للملكة التي تعيش فترة حزينة بعد فقدان زوجها الأمير فيليب، الذي توفي الشهر الماضي عن عمر ناهز 99 عاماً.

جدير بالذكر، أنه سيكون طفل الأميرة بياتريس الحفيد الثاني للأمير أندرو وسارة فيرجسون، والحفيد الثاني عشر للملكة بعد وصول الطفلة الثانية للأمير هاري وزوجته ميغان ماركل هذا الصيف.

وسيولد طفل أو طفلة بياتريس بالمرتبة 11 في ترتيب ولاية العرش، لكن رغم أن والدته أميرة، فلن يكون له أو لها لقب ملكي. ويمكن للملكة أن تمنح لقباً لحفيد حفيدها إذا رغبت في ذلك، لكن من غير المرجح أن يُطلب ذلك.