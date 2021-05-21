بعد تجربة الإصابة بكورونا.. سلمى حايك: “شعرت بالنهاية وفضلت الموت في منزلي”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت النجمة المكسيكية، سلمى حايك، عن معركتها الصعبة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” في وقت مبكر من الجائحة، مشيرة إلى أنها كانت قاتلة.

وتحدثت الممثلة، البالغة من العمر 54 عاماً، عن معركتها مع الفيروس، خلال ظهورها على غلاف العدد الأخير من مجلة Variety.

وقالت إنه تم وضعها على أجهزة الأكسجين، وإنها قضت حوالي سبعة أسابيع معزولة في غرفة بمنزلها.

وأضافت حايك أن طبيبها توسل إليها للذهاب إلى المستشفى؛ لأن وضعها كان سيئاً، إلا أنها أخبرته: “لا، شكراً لك، أفضل الموت في المنزل”.

وعلى الرغم من التجربة القاسية للإصابة، فقد أشارت حايك، أيضاً، إلى أنها عانت بعض الآثار طويلة المدى، بما في ذلك أنها لاتزال تشعر بالإرهاق.



وكانت حايك قد نشرت، في نوفمبر الماضي مقطع فيديو، وهي تجري مسحة الأنف من أجل الكشف عن الإصابة بفيروس “COVID-19”.

ومن المقرر إصدار فيلم “The Hitman’s Wife’s Bodyguard” لحايك في 16 يونيو، كما أنها تلعب دور البطولة مع النجمة أنجلينا جولي وبريان تيري هنري وكميل نانجياني وجيما تشان، والذي من المقرر إطلاقه في 5 نوفمبر.