شكرا لقرائتكم خبر عن سمير صبرى ونجوى فؤاد وأشرف زكى وروجينا وبوسى شلبى فى جنازة سمير غانم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل، منذ قليل، الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية وزوجته الفنانة روجينا، والإعلامى عمرو الليثى، والفنان سمير صبرى والفنانة نجوى فؤاد والمخرج عمرو محمود ياسين، والإعلامية بوسى شلبى، إلى مسجد المشير طنطاوى، لأداء صلاة الجنازة على الفنان الكبير سمير غانم وتشييع جثمانه لمثواه الأخير بمقابر الوفاء والأمل.

بوسى-شلبى

ورحل عن عالمنا النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثي أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائي كوميدي لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية، كان أشهرها "طبيخ الملايكة" و"روميو وجوليت"، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

انحلت الفرقة بعد وفاة الضيف أحمد عام 1970، واتجه مع جورج سيدهم للتمثيل معا في عدة مسرحيات كان أشهرها مسرحية "المتزوجون"، وكان آخر عمل مسرحي لهما معًا هو مسرحية "اهلا يا دكتور"، وفى فترة الثمانينات لمع نجم سمير غانم في سماء الفوازير، فقدم سلسلة من فوازير رمضان تحت اسم شخصيتي "سمورة" و"فطوطة"، ثم عاد في رمضان في أوائل التسعينيات ليقدم فوازير المطربون والمضحكون.