شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيلها.. دور ندمت على تقديمه الفنانة نادية عزت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الجمعة ذكرى رحيل الفنانة نادية عزت، والتى شاركت فى العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية لكبار النجوم وعلى مدار سنوات طويلة، ومن أبرز هذه الأعمال فيلم "معبودة الجماهير"، للنجمين الكبيرين الراحلين عبد الحليم حافظ وشادية.

وقالت الراحلة نادية عزت فى لقاء نادر لها عن مشاركتها فى فيلم "معبودة الجماهير، إنها ندمت على هذا الدور، وهى السيدة الفلاحة التى كانت تدعى أنها زوجة إبراهيم "عبد الحليم حافظ"، والتى فرقت بين إبراهيم وحبيبته سهير"شادية"، بسبب كره الناس لهذه الشخصية، ولكن أصبح هذا الفيلم علامة مهمة فى حياتها السينمائية، خاصة وأنه ما زال يعد واحدا من أهم كلاسيكيات السينما المصرية.

ومن ضمن الأعمال التى شاركت فيها نادية عزت وعرفها الجمهور من خلالها، فيلم "التلميذة والأستاذ، السفاح، علمني الحب، رحلة حب"، ومن مسلسلاتها "حدث في الهرم، مسألة مبدأ، إمام الدعاة"، بالإضافة إلى اشتراكها فى أجزاء مسلسل "يوميات ونيس" مع الفنان الكبير محمد صبحى.

يذكر أن نادية عزت من مواليد عام 1938، تُوفيت عام 2011 عن عمر ناهز 73 عامًا.