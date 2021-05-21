زوجة يوسف الشريف تحتفل بعيد زواجهما.. والفنان يبادلها الرومانسية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: حرصت الكاتبة والسيناريست المصرية، إنجي علاء، زوجة الفنان المصري يوسف الشريف على الاحتفال بعيد زواجهما الـ12، وذلك من خلال نشرها صوراً في “إنستغرام”.

وبدا من الصور أنها كانت من رحلة ترفيهية جمعتهما، وتركت تعليقاً قالت فيه: “كل سنة وانت طيب يا حبيبي 12 سنة ويارب سنين جاية كلها سعادة وحب ورضا Happy 12th Anniversary”.

وتفاعل مع هذا المنشور عدد كبير من المتابعين من جمهور يوسف الشريف وإنجي علاء، حيث حصد الكثير من الإعجابات والتعليقات التي أشادت بعلاقتهما المتميزة، وتمنوا لهما السعادة في حياتهما، بينما كانت الفنانة المصرية نجلاء بدر من بين المعلقات على الصور من خلال إيموجي “قلوب”.

من جانبه، حرص الفنان يوسف الشريف على تهنئة زوجته إنجي علاء بمناسبة عيد زواجهما بطريقة رومانسية، وذلك من خلال حسابه في موقع “فيسبوك”، حيث نشر صوراً تجمعهما على مدار العديد من الأعوام الماضية وفي مناسبات مختلفة.

وعلق يوسف الشريف على تلك الصور، قائلاً: “النهاردة عيد جوازنا الـ12، 12 سنة عدّوا كأنهم 12 دقيقة، كل سنة وأنتِ أحسن زوجة وأحسن أم في الدنيا”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان يوسف الشريف، كان من خلال تعاونه مع زوجته إنجي علاء، عبر مسلسل “كوفيد 25″، وهو من كتابتها وبطولته، وشاركه العمل أحمد صلاح حسني وآيتن عامر، وإخراج أحمد نادر جلال، وهو مسلسل ينتمي لفئة الخيال العلمي.