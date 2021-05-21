منى السابر تُنهي الخلاف مع ابنتها حلا الترك

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: يبدو أن السيدة منى السابر، والدة الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك، أنهت الخلاف مع ابنتها، أو على الأقل نحته جانباً، حيث حرصت على توجيه التهنئة إلى ابنتها حلا، من خلال صورة من الذكريات جمعتهما معاً، نشرتها في “إنستغرام”.

وتمنت منى السابر لابنتها حلا الترك أن تكون بخير كل عام، حيث أرفقت قالب حلوى وبالوناً وأجواء احتفالية عبر “إيموجي” في تعليقها على الصورة، وقالت: “كل عام وانتِ بألف خير حلا #منى_السابر #حلا #happybirthday”.

في السياق ذاته، نشرت منى السابر مقطع فيديو عبر خاصية “الستوري”، في “إنستغرام”، ظهر فيه ابنها الأصغر “عبدالله” وهو يهنئ شقيقته “حلا الترك”، بعيد ميلادها، وكان أمامه قالب حلوى، ما يوضح أنه احتفل مع والدته، متمنياً لها السعادة والنجاح.

ولم تمر تلك التهنئة مرور الكرام على المتابعين لحساب والدة حلا الترك، وكذلك على الفنانين، حيث كانت المغنية المغربية مريم حسين أول المعلقات من “إيموجي” قلب، في إشارة لإعجابها بموقف منى السابر، بينما علق مشاهير آخرون على صورتهما.

وتفاعل البعض مع منشور والدة حلا الترك، حيث دعا الكثيرون لهما بهدوء الأحوال بينهما، بينما تطرق البعض إلى انتقادها، كونها كانت تشهر بابنتها، وتستنجد بمشاهير كي لا يتم سجنها، وحالياً تهنئها دون مشاكل.