آيساب روكي يؤكد ارتباطه رسمياً بريهانا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: بعد مرور أكثر من عام على انفصال المغنية الباربادوسية ريهانا عن الملياردير السعودي حسن جميل، بدأت الشائعات والأقاويل حول ارتباطها مرة أخرى بمغني الراب الأميركي آيساب روكي، لكن لم يُعلن أيٌّ منهما الأمر بشكل رسمي.

لكن خلال حديثه الصحافي مع مجلة “GQ” الأميركية، تم سؤال آيساب روكي عن ريهانا، فأجاب أنها حب حياته، وهي “الشخص المناسب له”، وكشف عن الارتباط العاطفي الذي يجمعهما.

ورغم أن روكي لم يُحدد متى بدأت علاقته بريهانا، فإن الثنائي تجمعهما علاقة قوية منذ عام 2012، حيث شاركا في تقديم عرض غنائي معاً في مهرجان MTV VMA الموسيقي، وفي عام 2019 ظهر الثنائي معاً على السجادة الحمراء في مهرجان توزيع جوائز الأزياء البريطانية.

وبدأ الثنائي في الظهور معاً عدة مرات، وسافرا خلال احتفالات السنة الجديدة في العام الماضي إلى باربادوس، وحينها صرح روكي بأن الرحلة كانت بمثابة العودة للوطن.

كما أكدت عدة تقارير صحافية أنهما خلال فترة الوباء، زارا عدة أماكن سياحية ومتنزهات مختلفة.

وصرح روكي، أيضاً خلال اللقاء، بأن لريهانا تأثيراً كبيراً في ألبومه الجديد، وأعرب عن سعادته أن لديه شخصاً مثلها يستوحي منه الأفكار الملهمة والإبداع.