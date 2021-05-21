شيماء سيف وزوجها يظهران معاً لأول مرة منذ شائعة انفصالهما

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجـــرد: كشفت وفاة الفنان المصري القدير سمير غانم الذي ودَّع عالمنا مساء أمس الخميس داخل مستشفى خاص بوسط العاصمة، عن أول ظهور رسمي يجمع الفنانة شيماء سيف، وزوجها المنتج الفني محمد كارتر، منذ شائعة انفصالهما التي انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الشهر الماضي.

ومن المعروف أن شيماء سيف صديقة مقرّبة لدنيا وإيمي سمير غانم، ابنتي الفنان الراحل، ومن هذا المنطلق حرصت على اصطحاب زوجها محمد كارتر معها إلى المستشفى للوقوف إلى جانب صديقتيها، في وداع جثمان الفنان الراحل سمير غانم.

ووفق مقطع فيديو رصدته وسائل الإعلام، فقد ظهرت شيماء سيف برفقة “كارتر”، والتقطت لهما الكاميرات المقطع وهما يدخلان المستشفى.

وكانت شيماء سيف قد أثارت الجدل بين جمهورها بشأن انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، وذلك بعد نشرها رسالةً غامضةً عن النصيب عبر خاصية “ستوري” في “انستغرام”.

وقالت سيف في رسالتها: “كل شيء نصيب الحمد لله على كل حال”، من دون أن توضح السبب، حيث رجَّح البعض مسألة الانفصال، قبل أن يخرج زوجها وينفي الشائعة، ويؤكد مدى حبه لها.

وتزوجت شيماء سيف والمنتج محمد كارتر في 19 أكتوبر 2018، بحضور عدد كبير من الفنانين، منهم: محمد رمضان، وفاء عامر، دنيا وإيمي سمير غانم، حسن الرداد، والإعلامية منى الشاذلي، ونجوم مسرح مصر.