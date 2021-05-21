داليا مبارك تطرح أولى أغنياتها باللهجة المصرية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة السعودية داليا مبارك أغنيتها الجديدة “اللي يمشي عادي”، والتي تُعتبر أولى تجاربها الغنائية باللهجة المصرية، وذلك عبر قناتها الرسمية في “يوتيوب”.

ولاقت الأغنية إعجاب جمهورها عبر السوشيال ميديا، حيث حققت نسبة مشاهدة عالية بمجرد طرحها.

وتقول بعض كلمات الأغنية: “اللي يمشي يمشي عادي مش هنزعل يوم عليه، واللي باقي أغلى حضننا دا أولى بيه، فوق دماغنا مكانو عالي، وف عيونا بنداريه، محنا عشنا لناس باعونا كلنا أخدنا اييه”.

وأشاد جمهور داليا مبارك بأدائها اللهجة المصرية، مطالبين إياها بتكرار التجربة، خاصةً أنَّها من الأصوات المتميزة بالخليج العربي.

وكانت الفنانة السعودية قد كشفت في “تويتر” عن صور ابنتها “جاز” لأول مرة، من خلال نشر صورة تتضمن مجموعةً من اللقطات تجمعها مع الطفلة وزوجها وابنتهما الكبرى.

وأظهرت الصور وجه الطفلة، وبدا الشّبه واضحاً بين الرضيعة ووالدتها، من حيث لون البشرة والشعر الأسود الناعم الذي تتميز به الفنانة السعودية.

ورُزقت داليا مبارك بطفلتها قبل أيام، كاشفةً عن السرّ وراء اختيار اسم “جاز” لابنتها، مؤكدةً أنه اسم فتاة، وله معنى، والسبب يعود إلى العائلة ككل، التي تُحب موسيقى الجاز.

وأضافت، في تصريحات إذاعية، أن الاسم ربما يكون مواكباً لما قد يظهر عليها من ميولٍ فنية، لاسيما أن ابنتها الكبرى “لي لي سمر” لديها ميول فنية من الآن، ومن هنا يكون اسم الطفلة الثانية “جاز” اسماً على مُسمى.