شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حلمى ناعيا سمير غانم: اللى كان بيفرحنا فى زعلنا مشى وسابنا لزعلنا عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم أحمد حلمى عن حزنه الشديد لوفاة الفنان الكبير سمير غانم، الذى وافته المنية أمس الخميس، عن عمر ناهز 84 عاما، بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن رحيله صدمة كبيرة.



الفنان الراحل سمير غانم

وكتب حلمى، عبر حسابه على تويتر: "اللى كان بيفرحنا فى زعلنا مشى وسابنا لزعلنا عليه، صحيح الموت علينا حق، بس صدمة فراقك كبيرة أوى، حزن وزعل كبير مخلى الواحد مش قادر يصدق إنك مشيت، بس متغلاش على اللى خلقك، الله يرحمك ويحسن إليك وفى الجنة ونعيمها يا رب، ادعو له بالرحمة والمغفرة، أمانة عليكم تدعو له".





ورحل النجم الكبير سمير غانم، أمس الخميس، عمر ناهز 84 عاماً، وذلك بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الأيام الماضية، حيث عانى خللا فى وظائف الكلى، ونقل على إثرها لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين، وتدهورت حالته الصحية فى الأيام الماضية حتى لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

وقررت أسرة الفنان الراحل سمير غانم، دفن جثمانه بمقابر الوفاء والأمل بالتجمع الخامس، عقب صلاة الجمعة، اليوم، وإقامة العزاء على المقابر فقط.

ولد سمير غانم يوم 15 يناير 1937، وتخرج فى كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا فرقة ثلاثى أضواء المسرح الشهيرة، وهو فريق غنائى كوميدى لمع على المسرح من خلال تقديم مجموعة من الاسكتشات الكوميدية.