شكرا لقرائتكم خبر عن Universal تعلن موعد عرض Fast & Furious 9 فى المملكة المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة Universal عن طرح فيلم Fast & Furious 9، فى المملكة المتحدة 24 يونيو المقبل، وذلك بعد طرحه في عدد من الدول بالشرق الأوسط وروسيا، وكوريا، ويأتى موعد طرح الفيلم تزامنا مع عودة شباك التذاكر فى المملكة المتحدة للتعافي من فترة الإغلاق بسبب جائحة كورونا، ويتماشى موعد طرح الفلم في بريطانيا مع موعد طرحه في الولايات المتحدة الأمريكية حيث سيطرح بها يوم 25 يونيو، حسبما ذك موقع deadline.

ووفقًا لمعايير شباك التذاكر يتطلع الفيلم إلى إيرادات دولية تتراوح بين 160 مليون دولار و180 مليون دولار.

وأعيد فتح دور السينما في المملكة المتحدة هذا الأسبوع بعد أن رفعت البلاد درجة من بروتوكولات إغلاق Covid.

ويأتى هذا فيما حرص النجم العالمي فان ديزل - فى وقت سابق - على مشاركة جمهوره ومتابعيه بمقطع فيديو مجمع للكثيرمن اللقطات في الأجزاء السابقة من سلسلة الأكشن Fast & Furious، قبل عرض الجزء التاسع من السلسلة الشهيرة، ونشر فان ديزل، مقطع الفيديو الذي ضم عددا من المشاهد التي جمعته مع العائلة عبر حسابه الشخصى بموقع انستجرام، ليستعيد ذكريات الأجزاء السابقة، مع إضافة مشهد عناق مع النجم العالمي الراحل بول ووكر.