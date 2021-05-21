شكرا لقرائتكم خبر عن طريق الحب والفن بدأ بخناقة .. إيمان كانت معجبة بفريد الأطرش وتزوجت شقيقه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثيراً ما ترى الفتيات صورة فتى الأحلام فى أحد نجوم الفن المشهورين، والذين ترى فيهم الوسامة أو الفروسية والقوة والبطولة.

وكثير من نجمات الفن قبل أن يصلن لأبواب الشهرة والنجومية كن يتطلعن إلى أحد النجوم من جانات السينما وأبطالها ويرين فيه صورة فتى الأحلام قبل أن يصبح هذا النجم زميل لها فى نفس المهنة حين تصل إلى أبواب المجد والشهرة.

وما حدث مع الفنانة الرقيقة إيمان قبل شهرتها كان أغرب ما حدث لفتاة رأت فى فنان مشهور فتى أحلامها وهو ما تحدثت عنه إيمان بنفسها بعد الشهرة فى عدد نادر من مجلة الكواكب صدر عام 1955.

وقالت الفنانة الجميلة أنها منذ أن بدأت تعرف ارتياد دورالسينما فى مرحلة الصبا وهى ترى فى فريد الأطرش فتى أحلامها، وكانت من المعجبات به وتحتفظ بصوره فى دولابها وبين ملابسها.

وتابعت إيمان قائلة :" كنت أنتظر أغانيه إلى جوارالراديو كما ينتظر العطشان كوب الماء، ووصل الأمر إلى أننى صفعت إحدى زميلاتى فى المدرسة لأنها قالت إن فريد دمه تقيل، وعاقبتنى المديرة بالحبس 4 ساعات بعد انتهاء اليوم الدراسى عقاباً لى ولكنى كنت سعيدة ولم أعبأ بالعقاب لأنى انتقمت لفريد"

وأوضحت إيمان كيف تطورت علاقتها بفريد حتى تزوجت شقيقه فؤاد، قائلة :" حاولت كثيراً أن أتصل بفريد الأطرش تليفونياً لأعبر له عن إعجابى به ولكن كان أخوه فؤاد هو الذى يرد دائماً ويقول لى أن الأستاذ فى الحمام أو مشغول، فشعرت بكراهية شديدة لفؤاد"

وأضافت:" ذات يوم اتصلت كالعادة فى محاولة لكى أتحدث مع فريد وكالعادة رد فؤاد بنفس الطريقة فما كان منى إلا أن قلت له : أنت دمك تقيل أوى، فرد: وأنتى كمان، فقلت له: أنت بارد أوى ولو شفتك هخنقك، واشتدت الخناقة بيننا وقفلت السكة فى وشه"

وتابعت إيمان :"حدث ذات يوم أن جمعتنى الظروف بفريد الأطرش فى الأوبرج، حيث كان صديقاً لبعض أفراد أسرتى، وانتهزت الفرصة وتحدثت معه وقلت له عن محاولاتى للاتصال به وشكوت له ما حدث من شقيقه فؤاد، فإذا بفؤاد يعتذر لى ويعاملنى برقة شديدة، فاعتذرت له أنا أيضاً وبدأت بيننا حالة من الود واللطف، وتطورت علاقتنا حتى تزوجنا"

وعن دخولها المجال الفنى قالت إيمان :"عندما أراد فريد الأطرش أن ينتج فيلمه "عهد الهوى" ظل يبحث طويلاً عن فتاة تقوم بدور أخته دون أن يجدها، وذات يوم عاد إلى البيت ونظرإلى طويلاً وصاح :" وجدتها" وبعدها أصبحت نجمة سينمائية"

يذكر أن إيمان تزوجت من مهندس ألمانى أشهر إسلامه بعد طلاقها من فؤاد الأطرش وأنجبت منه 3 أبناء واعتزلت الفن عام 1962 بعد مشاركتها فى عدد من الأفلام أشهرها بطولة فيلم أيام وليالى مع عبد الحليم حافظ.