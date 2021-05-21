منير مكرم في انتظار خروج جثمان سمير غانم: مصر فقدت نجما كبيرا (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالفتاح العجمي:

تصوير- هاني رجب:

حرص الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، على الحضور إلى مستشفى الصفا بالمهندسين، في انتظار خروج جثمان الفنان الكبير سمير غانم قبل الصلاة عليه ودفنه.

وأكد مكرم، في تصريحات للصحفيين على هامش تواجده أمام المستشفى، أن مصر فقدت واحدا من أهم نجومها الكبار لسنوات طويلة، داعيا الله أن يتغمده بواسع رحمته.

وتوفي الفنان الكبير سمير غانم عصر الأربعاء عن 84 عاما، إثر تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا والذي أدى لخلل في وظائف الكلى والجسم بأكمله.

وقضى سمير غانم عدة أسابيع بالعناية المركزة بمستشفى الصفا بالمهندسين قبل رحيله.

ويشيع جثمان النجم الراحل من مسجد المشير عقب صلاة الجمعة.