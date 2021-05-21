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بالصور| بدء توافد أسرة سمير غانم على المستشفى

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

بدأت أسرة الفنان سمير غانم في التوافد على المستشفى الذي يتواجد فيه جثمان الفنان الراحل، استعدادا للتحرك إلى مسجد المشير في التجمع الخامس، لأداء صلاة الجنازة عليه.

شهد المستشفى أمس تواجد الفنانة وفاء عامر، الفنان هشام جمال، الفنان هشام ماجد والفنانة شيماء سيف.

سمير غانم توفي بعد صراع قصير مع المرض، ومن المقرر دفنه في مقابر أسرته بمدافن الوفاء والأمل.

سمير غانم ولد عام 1937، كوّن مع الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح وحققي نجاحا كبيرا، له رصيدا ضخما من الأعمال الفنية في المشرح والسينما والتليفزيون والإذاعة.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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