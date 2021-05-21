فيديو نادر| لماذا قال فريد شوقي لـ سمير غانم: الناس هيشتمونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في مقطع فيديو نادر خلال تكريم الفنان فريد شوقي في إحدى المناسبات، دخل الحضور في هيستيريا من الضحك بسبب الفنان سمير غانم.

وظهر "غانم" في الفيديو وهو يروي أحد المواقف التي جمعته بوحش الشاشة والفنان الراحل الضيف أحمد، قائلًا: "كان معانا المرحوم الضيف احنا مضربناش، لا انضربنا طبعا، لولا الأستاذ فريد شوقي كنا رحنا في داهية لأنه غنى أغنية واحدة كل اللي في الحفلة طلعوا وروحنا كلنا سالمين".

وطالب "غانم" من فريد شوقي الغناء وقدمه بطريقة كوميدية أثارت موجة من الضحك بين الحضور، إذ قال: "بمناسبة الليلة الحلوة دي وكلكم مصرين طبعا تحبوا تسمعوا صوت الفنان العاطفي القوي مطرب الجبل والصخر والرمل والبراري العنيف وملك رصيف نمرة خمسة الأسطى حسن".

وأضاف: "فريد هيقول أغنية وكلنا هنرد لإنه لو زعل، الاستوديو عليه العوض ربنا يديه الصحة الأستاذ فريد شوقي هيقولنا الفلكلور الصعيدي الظريف عطشان تعالى أشرب كلنا هنقول اللاع اللاع".

ومن جانبه رد الفنان فريد شوقي على سمير غانم قائلًا: "انت عايز إيه يا سمير؟ عايز الناس تقفل التليفزيون؟ هيقفلوا التليفزيون وهيشتمونا".

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