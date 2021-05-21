حسن يوسف: "تمنيت أن يكون رحيل سمير غانم شائعة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عبر الفنان المصري حسن يوسف عن حزنه الشديد لرحيل الفنان سمير غانم الذي غيبه الموت الخميس.

وقال حسن يوسف في تصريحات لصحف محلية: "تمنيت أن يكون خبر رحيل الفنان القدير سمير غانم شائعة وليس حقيقيا، ولم أصدق أنه رحل عن الحياة".

وأضاف: "لم أشارك الفنان الراحل في أعمال فنية كثيرة، وكان هو الكوميديان المفضل لدي، وبالرغم من قلة الأعمال التي جمعت بيننا كنت مرتبط به شخصيا، وتجمعنا علاقة صداقة طيبة".





وتابع: "لا أملك إلا الدعاء له بالرحمة.. ربنا يرحمه بحق ما أمتعنا وأسعدنا ونشر البسمة على وجوه الملايين، فقد قام بواجبه وأدى رسالته على أكمل وجه".



وغيب الموت سمير غانم، الخميس، عن عمر ناهز الـ 84 عاما، وكتب الإعلامي المصري رامي رضوان زوج الممثلة دنيا سمير غانم، عبر "تويتر": "إنا لله وإنا إليه راجعون وداعا حبيبي"، مرفقا تغريدته بصورة للممثل والكوميدي الشهير الذي أدخل نهاية نيسان/أبريل إلى المستشفى جراء فشل كلوي ناجم عن إصابته بكورونا.