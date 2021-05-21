فيديو.. يحيى الفخراني يودع سمير غانم بـ"كلمات مؤثرة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعرب الفنان المصري يحيى الفخراني، عن حزنه لوفاة الفنان سمير غانم خلال مداخلة مع التلفزيون المصري.

وقال "الفخراني": "سمير غانم إنسان نقي، قلبه أبيض، وفنان من طراز فريد، وعلاقتي بدأت به عندما كنت أدرس في كلية الطب، وجاءت فرقة ثلاثي أضواء المسرح لتقديم اسكتشات كوميدية على مسرح الجامعة".

وأضاف: "عملت مع سمير غانم في فيلم واحد هو (إنهم يسرقون الأرانب) ومسرحية واحدة فقط، ولا أتذكر اسمها، ولكن اشتغلت مع الفنانة دلال عبدالعزيز كثيرا، وبمرور الأيام تطورت علاقتنا الأسرية، وأصبحت (دلال) في منزلة شقيقتي، وأصبح سمير غانم في مكانة شقيقي أيضا".





وتابع: "وعندما وقع اختيار مخرج مسلسل (للعدالة وجوة كثيرة) على دنيا سمير غانم، للوقوف أمامي سعدت جدا بها، خاصة أنها فنانة موهوبة، وبالمناسبة دنيا وإيمي لم يحققا أي مكاسب من وراء سمير ودلال، لأنهما باختصار تمتلكان موهبة حقيقية ولذا حققتا نجاحا كبيرا وباتت لهما قاعدة جماهيرية عريضة".

واختتم "الفخراني" حديثه عن صديق عمره قائلا: "كل ما قدمه سمير غانم كان يسعدني، وهو سر إعجابي الشديد بموهبته، لأنه ليس من السهل تقديم أعمال فنية كوميدية من أجل الضحك فقط، لكنه كان يفعل ذلك بسهولة.. كان بيقول الحاجة من قلبه لذلك صدقه الجمهور".



