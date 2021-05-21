شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف عبد الباقى يصور "زومبى على جنبى" الشهر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج عمرو صلاح على الانتهاء من التحضيرات النهائية لأحدث أفلامه بعنوان "زومبى على جنبى" بطولة النجم أشرف عبد الباقى ونجوم مسرح مصر؛ على ربيع وحمدى الميرغنى وكريم عفيفى، استعدادا لتصويره الشهر المقبل.

انتهى أمين جمال ووليد أبو المجد مؤلفا العمل؛ من كتابة الفيلم ويتعرض لموضوع "الزومبى" الذى تناولته العديد من الأفلام العالمية، ولكن تلك المرة بشكل كوميدى، وهو موضوع جديد على السينما المصرية ولم يقدم من قبل.

يذكر أن النجم أشرف عبد الباقي افتتح عروض الموسم الجديد من مسرحيتى "مسرحية كلها غلط" ، و"صباحية مباركة" ، أول أيام عيد الفطر الماضى، وتستمر العروض أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

ويقدم عبد الباقي على خشبة مسرح الريحاني بوسط البلد، مسرحية كلها غلط، فيما يقدم على ربيع وأوس أوس مسرحية "صباحية مباركة" على خشبة مسرح جراند نايل تاور بجاردن ستي، ويتم تقديم المسرحيتين "ماتنيه" من الساعة ٦ حتى ٩ مساء، وذلك إلتزاما بقرارات الإغلاق المبكر.

ويعرض للمخرج عمرو صلاح حاليا فيلم "ديدو" فى دور العرض السينمائية، من بطولة كريم فهمي، وبيومى فؤاد، وأحمد فتحي، وحمدى الميرغني، ومحمد ثروت، وهدى المفتى وغيرهم ومجموعة من ضيوف الشرف ومنهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو ، سيناريو وحوار كريم فهمى، وتدور الأحداث فى إطار كوميدى ومغامرة حول فكرة عقلة الأصبع.