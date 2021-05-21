شكرا لقرائتكم خبر عن "المهرجانات" بوابة أصحابها للسينما .. بدأت بـ 8% وآخرهم حمو بيكا وعمر كمال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدفة غير متوقعة ربما قادت أحدهم لعالم الشهرة، تبدأ بغناء أغنية على طريقة المهرجانات في أحد الاستوديوهات في غرفة منزله، ليتداولها الناس بكثافة وتحقق مشاهدات كبيرة، ويصبح واحدًا من نجوم هذا العالم "عالم المهرجان" ويصبح اسمه مستساغًا لدى الكثيرين، وبعد اكتساب بعضهم الشهرة يبدأون مرحلة جديدة بأغنية أوبمشهد قصير في مسلسل درامى أو عمل سينمائى، وقدم بعضهم أعمالا سينمائية من بطولاتهم وتصدرت أسماؤهم وصورهم أفيشات الأفلام.

حمو بيكا وعمر كمال يخوضان أول بطولاتهما فى السينما

أعلن عمرو كمال مؤخرا خوضه أول بطولاته السينمائية أمام زميله حمو بيكا، -وهو الفيلم الذى شهد واقعة الخلاف بين باسم سمرة ورحاب الجمل وكان بعنوان "ديك العياط"- وبعد تلك الواقعة استبعدهما القائمون على العمل، وقاموا بإدخال بعض التغييرات على السيناريو ليكون مناسبًا لمشاركة الثنائى كمال وبيكا، ولم يستقر صناع العمل على اسمه حتى الآن .

ويجسد بيكا وكمال قصة شابين أحدهما قادم من الإسكندرية والآخر من السويس من أجل العمل بالقاهرة، ويتقابلان في موقف رمسيس، يدخل بيكا في خناقة مع الناس في الشارع ويدخل عمر كمال لتهدئته وإنهاء الخناقة، ليصبحا صديقين بعد تلك الواقعة، ليبدآن رحلتهما في الفيلم .

فيلم 8% .. أوكا وأورتيجا وشحتة كاريكا

قدم الثلاثى أوكا وأرتيجا وشحتة كاريكا، فيلما من بطولتهم قبل أن يعلنوا انفصالهم الفنى، ودارت أحداث الفيلم حول فرقةٍ شعبيةٍ تضم أوكا وأورتيجا وصديقهما الثالث شحتة، يحاول الثلاثة تقديم فنهم من خلال الحفلات الغنائية الصغيرة، وفي إحدى الحفلات المدرسية يُفاجأ الجميع بوقوع عملية خطفٍ وتُوجه للأصدقاء الثلاث أصابع الاتهام، لتبدأ من هنا الأحداث في التطور حيث تحاول أزعرينة "مى كساب" المسئولة عن الفرقة مساعدتهم فى الخروج من المأزق.

الفيلم لم يلق قبولا من جمهور السينما في ذلك الوقت، لذلك ليس غريبًا أن يعلن مؤلفه إبراهيم فخر عن ندمه بعد عرض الفيلم 8% موضحا في تصريحات لـ"الخليج 365": كان من المفترض أن أقوم بكتابة الفيلم وإخراجه، لكن اختلفت مع منتج العمل واكتفيت بالكتابة واختار المنتج مخرجًا آخر للفيلم، لكن بعد مشاهدة الفيلم ندمت لأنه لم يكن مثل ما تصورت.

الأمر يعيد إلى الساحة تلك الأزمة التى أثيرت حين أعلن صناع فيلم "زنزانة 7" مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال ممثلا في الفيلم، لتقف له نقابة الممثلين برئاسة الدكتور أشرف زكى، بالمرصاد، ليخرج صناع الفيلم بعد ذلك لاحتواء الأزمة معلنين أن كمال سيشارك مطربًا وليس ممثلا.

وبعدها؛ أعلن المنتج أيمن يوسف، أنه تم استبعاد فكرة مشاركة مطرب المهرجانات عمر كمال في تقديم أغنية دعائية لفيلمه "زنزانة 7"، مشيرا إلى أنه بعدما تواصل مع نقابتى المهن التمثيلية بقيادة الدكتور أشرف زكى، والمهن الموسيقية برئاسة الفنان هانى شاكر، اكتشف أن المطرب عمر كمال مازال تحت قرار الإيقاف من قبل الموسيقيين، ولا يجوز مشاركته فى أعمال فنية للغناء فيها.

وقال يوسف، وقتها في تصريحاته لـ"الخليج 365"، إن مطرب المهرجانات عمر كمال لم يشارك بالتمثيل على الإطلاق فى الفيلم، ولكن كل ما فى الأمر أنه تم التفاوض معه، لتقديم أغنية دعائية فقط، ولا تتضمنها أحداثه، وذلك بعدما أخطر عمر كمال مدير عام الشركة المنتجة للفيلم بأن قرار إيقافه من الموسيقيين قد انتهى.

ترى ما مصير فيلم عمر كمال وحمو بيكا، هل سيكتب له أن يرى النور، أم سيتصادم مع قرارات نقابتى المهن التمثيلية والموسيقيين ؟