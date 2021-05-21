فيديو قديم| دلال عبدالعزيز تفاجئ سمير غانم بسؤال محرج على الهواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

في مقطع فيديو قديم، فاجأت الفنانة دلال عبدالعزيز زوجها الفنان سمير غانم، بسؤال محرج خلال لقاء له مع الفنانة صفاء أبو السعود ببرنامج "ساعة صفا"، إذ قالت له: "بعد 14 سنة جواز إيه رأيك في الجواز؟".

وبطريقته الكوميدية المعتادة رد سمير غانم على سؤال دلال من خلال تعبيرات وجهه الكوميدية، ثم أجاب: "الجواز حلو بلا شك الجواز زي أي حياة فيها الحلو وفيها الوحش، بس الزوج الشاطر هو اللي يمشي المركب ميكعبلهاش في أزواج بيقلبوا نكد كده بلا داعي بس مش مستاهلة طالما فيه جواز وأطفال خلاص"، وأضاف مازحًا: "أنا بشتري دماغي بكام معرفش".

ثم عادت دلال ووجهت له سؤالًا آخر حول سبب عدم تكرار تعاون مع بعض النجمات اللائي اكتشفهن وقدمهن في عدد من أعماله، فقال: "أنا في النقطة دي مببصش لده أنا ببقى سعيد إن النجمة اللي اشتغلت معاها تصعد بعد كدة وتبقى هايلة لو جات الظروف إني اشتغل معاها تاني ببقى سعيد مبعملش ارتباط معين وصدفة اننا مبنشتغلش مع بعض تاني".

وأضاف: "النجمة اللي بشتغل معاها ممكن مسرحية ممكن اتنين لكن معملش التالتة، لما عملت مسرحيتين مع دلال والجمهور عارف إنها مراتي مكنتش أقدر اقنعه انها مش مراتي، كان فيه مشاهد غزل بينا إزاي هقنع الجمهور إني اللي بغازلها دي مش مراتي؟".

وغيب الموت الفنان سمير غانم مساء أمس الخميس، عن عمر يناهز الـ84 عامًا.

سمير غانم من مواليد ١٩٣٧، يعتبر من أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري، كون مع صديقيه الضيف أحمد وجورج سيدهم فرقة ثلاثي أضواء المسرح، التي حققت نجاحا كبيرا، وبعد وفاة الضيف أحمد استمر "جورج" و"غانم" في تقديم أعمال مسرحية سويا.

ومن أبرز أعمال الفنان سمير غانم المسرحية "المتزوجون"، "جحا يحكم المدينة"، "أخويا هايص وأنا لايص"، "دو ري مي فاصوليا"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

أما أشهر أفلامه "الرجل الذي عطس"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "خلي بالك من زوزو"، "يا رب ولد"، "البنات عايزة إيه"، "ممنوع في ليلة الدخلة."

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