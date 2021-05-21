نادية الجندي لسمير غانم: "رحيلك أبكى الملايين.. حتوحشنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الفنانة نادية الجندي، عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"، الفنان سمير غانم، ونشرت صورة تجمعها به وبابنته دنيا.

وعلقت نادية "نرجو الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بالرحمة والمغفرة وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، رحيلك أبكى الملايين حتوحشنا أوي ربنا يرحمك ".

وتابعت "إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أرحمه وأدخله فسيح جناتك، خالص التعازي لكل الأسرة ولكل محبيه، وربنا يصبر دلال ودنيا وإيمي وأزواجهم رامي وحسن، وربنا يشفي دلال، ويقومها بالسلامة يا رب".

الفنان الكبير من مواليد 1937، ويعتبر من أشهر نجوم الكوميديا في تاريخ الفن العربي، ومن أبرز أعماله في المسرح "أخويا هايص وأنا لايص"، "جحا يحكم المدينة"، "المتزوجون"، "موسيقى في الحي الشعبي"، "أهلا يا دكتور"، وغيرها.

بينما قدم للسينما عددا من الأعمال أبرزها "خلي بالك من زوزو"، "الرجل الذي عطس"، "البعض يذهب للمأذون مرتين"، "تجيبها كده تجيلها كده هي كده"، "البنات عايزة إيه".

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