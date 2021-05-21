مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة ينعى سمير غانم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، الفنان الكبير سمير غانم الذي توفي مساء أمس الخميس، تاركا إرثا فنيا كبيرا في السينما والمسرح والتليفزيون.

وأكدت إدارة المهرجان أن الوسط الفني في مصر والوطن العربي، فقد أحد صناع البهجة وأيقونة من أيقونات الكوميديا، إذ قدم عبر مسيرته الفنية الطويلة أعمالا رسمت الابتسامة علي وجوه الملايين بأسلوبه المميز وأدائه التلقائي.

والفنان سمير غانم من مواليد عام 1937 وتخرج من كلية الزراعة جامعة اأسكندرية، ثم التقى بكلٍ من جورج سيدهم والضيف أحمد، وكونوا معا ثلاثي أضواء المسرح الذي لمع من خلال مجموعة الاسكتشات الكوميدية الشهيرة ، ثم قدم الثلاثة بعدها عددًا من الأفلام والمسرحيات الناجحة.

وعقب وفاة الضيف أحمد قدم سمير غانم مع جورج سيدهم عدة مسرحيات، وفي ثمانينات القرن العشرين لمع نجمه في سماء فوازير رمضان التي قدمها لعدة أعوام، هذا بالإضافة إلى عدد كبير جدا من الأعمال السينمائية والتليفزيونية والمسرحية البارزة.

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