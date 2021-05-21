"شريكي في السكن كوميهو" قريباً على "آي تشي يي"

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دبي: أعلنت منصة "آي تشي يي" العالمية عن إطلاق المسلسل الكوري الذي طال انتظاره "شريكي في السكن كوميهو".

وسيستمتع مشاهدي المسلسل الجديد بظرافة الشخصيات التي تقدمها الدراما الكورية التي تروي قصة الطالبة الجامعية "لي دام" بطولة الفنانة الكورية هيري مع البروفيسور الوسيم والغامض "شين وويو" بطولة الفنان الكوري "جانغ كي يونغ".

وتدور أحداث المسلسل الرومانسي الكوميدي حول البروفيسور البالغ من العمر 999 عاماً لكونه كوميهو أو ثعلب بتسع أذيال يعيش بهدوء في العالم لمئات السنين وينتظر بصبر أن يصبح بشري و بعد طول انتظار وبعد أن كان على بعد خطوة واحدة فقط من تحقيق حلمه، تبتلع لي خرزة الثعلب التي تساعده على التحول. يمكن أن تتواجد الخرزة داخل جسم الإنسان لمدة عام واحد فقط قبل أن تقضي عليه، لذا يقترح البروفيسور أن يعيشوا معًا لابتكار خطة لإنقاذ الطالبة. وتستمر الأحداث مع كثرة الخلافات في البداية ومن ثم تتحسن العلاقة بينهما وتستمر القصة..

شريكي في السكن كوميهو سيتم عرضه على آي تشي يي مع الترجمة العربية وذلك ابتداءً من يوم الأربعاء 26 مايو الساعة 5:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة مع حلقات أسبوعية كل أربعاء.