شكرا لقرائتكم خبر عن نبيل الحلفاوى ما بين صراع شياطين الجن فى ونوس لشياطين الإنس فى القاهرة كابول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجاح كبير حققه الفنان القدير نبيل الحلفاوى بفضل آخر أدواره في مسلسل "القاهرة كابول" والذى جسد فيه شخصية عم حسن والد منال التي أدت دورها الفنانة حنان مطاوع، حيث قدم طوال 30 حلقة شخصية الرجل المُلم بتاريخ مصر، والصعوبات التي واجهته، بفضل ما عايشه طوال حياته، مما جعله قادراً على إعطاء النصيحة في أحلك الظروف ورؤية الأمل في أصعب الظروف .



نبيل الحلفاوى

كما تجلى فهمه للأمور برؤية خاصة جداً أثناء حواره مع "رمزى" طارق لطفى، محاولاً جعله يفهم حقيقة الأمور بعدما أضاع عمره في سراب، بالإضافة إلى تطرقه خلال المسلسل بطريقة سرد مميزة لطرق تفكير كل من يريد إحاطة مصر بالشرور، والأزمات وكأنه يتحدث عن شياطين الإنس بحوار سلس وصدق.

وهى المرة التى لا تعتبر الأولى للفنان نبيل الحلفاوى الذى يواجه فيها صراع من هذا النوع، حيث سبق ذلك أن تعرض لصراع من تلك النوعية قبل 5 سنوات، ولكن وقتها كان بعيداً عن تفكير شياطين الإنس، وإنما كان يواجه الشيطان نفسه "ونوس" فى صراع تجلى بشخصية "ياقوت" فى مسلسل "ونوس" وذلك عبر ملحمة خاصة جداً تجلت في "ونوس".



نبيل الحلفاوى فى ونوس