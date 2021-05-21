شكرا لقرائتكم خبر عن مليون دولار إضافية لـفيلم الرسوم المتحركة The Croods: A New Age خلال أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زادت إيرادات الجزء الثانى من فيلم الرسوم المتحركة The Croods ، الذى طرح تحت اسم The Croods: A New Age، بـ مليون دولار أمريكى خلال الأسبوع الماضى، حيث وصلت إلى 168 مليون دولار بـ شباك التذاكر حول العالم، وانقسمت الإيرادات بين 58 مليون و 32 ألف دولار أمريكى في الولايات المتحدة الأمريكية، و 109 مليون و 969 ألف دولار بـ دور العرض حول العالم، وذلك منذ طرحه يوم 25 نوفمبر من العام الماضى 2020.

الفيلم يعيد تقديم عائلة Croods التى تعود إلى عصور ما قبل التاريخ أثناء بحثهم عن المكان المثالى للمنزل، وسرعان ما يكتشفون جنية شاعرية تلبى جميع احتياجاتهم، باستثناء مشكلة واحدة: عائلة تسمى Bettermans تعيش هناك بالفعل.

وتدور أحداث الفيلم حول ترحيب Bettermans بآل Croods وتعريفهم بمفردات حياتهم العصرية ومع ذلك سرعان ما تنشأ التوترات بينهما، وعندما يبدو كل شىء ضائعًا، يظهر تهديد جديد يدفع كلتا العائلتين إلى مغامرة تجبرهما على درء خلافاتهما، واستخلاص القوة من بعضهما البعض وصياغة مستقبل معًا.

وركز الجزء الأول والذي طرح في 2013 على أهمية الأسرة، بينما يركز الجزء الثانى على الوحدة، وقال المخرج جويل كروفورد: "قد يكون هذا الفيلم مغامرة كوميدية مجنونة وملحمية، ولكن في جوهره، تدور أحداثه حول عائلتين مختلفتين تمامًا تكتشفان أن مستقبلهما أكثرإشراقًا معًا"، وفي حين أن معظم شركات هوليوود قد بدأت في تحويل تواريخ الإصدارإلى عام 2021 ، وقامت Dreamworks بالعكس وقررت طرح الفيلم الجديد من سلسلة "Croods" 25 نوفمبر الماضي.